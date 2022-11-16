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الزراعة تعقد ندوة علمية حول" التسميد الأخضر"

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:27

الزراعة تعقد ندوة علمية حول" التسميد الأخضر"
الزراعة تعقد ندوة علمية حول

غزة-الرأي

عقدت الإدارة العامة للمحررات في وزارة الزراعة، ندوة علمية بعنوان التسميد الأخضر "طرق الاستخدام واثاره البيئية"، وذلك بحضورعدد من المزارعين والمستثمرين بالقطاع الزراعي في اراضي المحررات.

ويأتي ذلك ضمن برنامج تثقيفي توعوي أعدته الإدارة العامة للمحررات لتعزيز الوعي والثقافة الزراعية عند المزراعين والمستثمرين.

 وشارك في الندوة كل من أ. محمد اللولو مدير عام الادارة العامة للمحررات وم. محمد العرجا مدير الدائرة الزراعية، إضافة للخبير الزراعي د. خليل طبيل.

من جانبه، أشار طبيل خلال شرح له عن أنواع التربة، وطبيعة تربة أراضي المحررات، وطرق استخدام التسميد الأخضر والإستفادة من مخلفات المحاصيل الزراعية في تحسين خواص التربة على المدى الزمني المستقبلي، وعرض عدة تجارب لعدد من الدول العربية والاجنبية.

من جانبه، أكد اللولو على أهمية العملية التشاركية مع العاملين بأراضي المحررات للحفاظ على الموارد والمقدرات، وضرورة استخدام تقنيات ملائمة ومناسبة للحفاظ عليها مثل استخدام طرق التسميد الأخضر للحفاظ على جودة التربة الزراعية على المدى الطويل، وترشيد استخدام مياه الري، وأثره على تحسين جودة المحاصيل الزراعية وتحقيق ميزة تنافسية، ضمن اهداف التنمية المستدامة.

 وأشاد الحضور  بأهمية الندوة و العمل بمخرجاتها من خلال العمل المشترك للإستمرار بالجهود لخدمة القطاع الزراعي.

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