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ضمن مبادرة تمكين الأسر الفقيرة

التنمية تستكمل تدريبات خريجي مراكز التدريب المهني للمشاريع الصغيرة

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:31

التنمية تستكمل تدريبات خريجي مراكز التدريب المهني بالمشاريع الصغيرة
التنمية تستكمل تدريبات خريجي مراكز التدريب المهني بالمشاريع الصغيرة

غزة- الرأي

استكملت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي - دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي التدريب النوعي الذي ينفذه مركز شؤون المرأة لصالح خريجي مراكز التدريب المهني ومراكز تمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

 
وأفادت ريم اسليم مدير دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي، أنه تم اختتام فعليات  تدريب المجموعة الأولى والتي ضمت 33 متدرباً من خريجي مركز تدريب مهني شمال غزة، وغزة، ومركز الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي استمرت لمدة 8 أيام بمعدل 40 ساعة تدريبية.

وتلقى خلالها المتدربين عددا من المحاور التي ثقلت مهاراتهم بشكل نوعي في مجال التفكير الابداعي ومفهوم المشروع الصغير ودورة حياته واعداد دراسات الجدوى وادارة التسويق والمخاطر والإدارة المالية والمحاسبية .

وعرج كذلك التدريب على مهارات الاتصال والتواصل ومهارات العرض والتقديم، وقد قدم كافة المتدربين في نهاية التدريب خطة متكاملة لفكرة مشروع صغير وقدموا شرحا عن مشروعاتهم المقترحة.
في حين تم افتتاح تدريب المجموعة الثانية والتي تضم 31 متدرباً من مراكز تدريب مهني رفح وخانيونس ودير البلح ومراكز تمكين المرأة الشمال والنصيرات والذي يمتد لمدة 40 ساعة تدريبية، وبمشاركة فنية وفاعلة من الادارة العامة للرعاية والتأهيل ممثلة بدائرة المراكز والادارة العامة لمكافحة الفقر ممثلة بدائرة التمكين الاقتصادي.


بدوره أكد أ.  رياض البيطار مدير عام التخطيط والتعاون الدولي، أن هذه التدريبات تأتي في اطار المبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لتمكين الأسر الفقيرة من خلال دعم تمويل مشاريع متناهية الصغر للفئات المستهدفة من خريجي مراكز التدريب بالمهني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ومن منطلق المسؤولية المجتمعية التي تهدف لمتابعة خريجي المراكز للوقوف على أعتاب الحياة العملية متسلحين بالإطار العلمي والعملي.

315903030_504613941692746_785612019940025372_n التنمية تستكمل تدريبات خريجي مراكز التدريب المهني بالمشاريع الصغيرة
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