وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تفتتح معرضًا للكتب الحاصلة على أرقام إيداع بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "عياش" يسلم المنحة المالية لأندية الدرجة الثالثة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تبدأ بتنظيم الوكالات والكفالات العدلية بدائرة كُتّاب العدل وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تصدر تعميماً لمواجهة المنخفضات القادمة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: دائرة القياس تواصل التفتيش والرقابة على القبانات الأرضية وكالة الرأي الفلسطينية " بحر" يدعو رئيس البرلمان الأردني للتصدي لانتهاكات الاحتلال بحق المقدسات وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تبحث التعاون المشترك مع جمعية مبرة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب المياومة وحقوق الغير غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الخارجية تعقد تدريباً في الوفاء بالالتزامات من منظور حقوقيّ وكالة الرأي الفلسطينية "قيادة الشرطة" تزور معهد الأمل للأيتام بغزة
أخبار » الأخبار الحكومية

عشية يوم الطفل العالمي

"قيادة الشرطة" تزور معهد الأمل للأيتام بغزة

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:39

"قيادة الشرطة" تزور معهد الأمل للأيتام بغزة

غزة-الرأي

نظم وفدٌ من قيادة الشرطة، زيارة لمعهد الأمل للأيتام بغزة، عشية يوم الطفل العالمي، الذي يوافق 20 من نوفمبر من كل عام.

وضم وفد الشرطة، مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ومساعده لشئون المحافظات العميد جمال الديب، ومدير إدارة الشرطة المجتمعية العميد د. وئام مطر، وعددًا من قيادة الشرطة.

وكان في استقبال وفد الشرطة، رئيس مجلس إدارة المعهد م. علاء الشرفا، والمدير التنفيذي للمعهد أ. إياد المصري، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

بدورها، رحبت إدارة المعهد بزيارة قيادة الشرطة، مطلعةً إياهم على أوضاع الأطفال الأيتام في أقسام المعهد.

وأجرت قيادة الشرطة، جولة على مرافق المعهد التي تضم قسم إيواء البنات، وزيارة المركز الثقافي المجتمعي، ومشغل الخياطة ومعرض المنتوجات الخشبية.

 وقدم مدير عام الشرطة والوفد المرافق له عددًا من الهدايا التحفيزية للأطفال الأيتام، مكرمًا عددًا من الأطفال المتفوقين في المستوى التعليمي في المعهد.

وأشاد اللواء صلاح بالجهود الكبيرة التي يقدمها المعهد لكافة الأطفال الأيتام في محافظات قطاع غزة، مؤكداً على استعداد الشرطة تقديم التسهيلات والمساندة للمعهد بما يساهم في تهيئة الأجواء الإيجابية للأطفال الأيتام.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة المعهد م. علاء الشرفا عن شكره وامتنانه لزيارة قيادة الشرطة، لافتاً إلى أن الزيارة تعبر عن حجم الأثر الاجتماعي الذي تقدمه الشرطة تجاه المواطن الفلسطيني على صعيد تقديم الخدمة، وتعزيز علاقاتها مع مؤسسات المجتمع المدني

8243f48e-0159-4391-8d37-2220548dda07
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟