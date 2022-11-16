الخارجية تعقد تدريباً في الوفاء بالالتزامات من منظور حقوقيّ

غزة- الرأي

عقدت وزارة الخارجية الفلسطينية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، تدريباً متخصصاً في الوفاء بالالتزامات من منظور النهج القائم على حقوق الانسان.

ويأتي ذلك، ضمن البرنامج التدريبي المتخصص في التأهيل في التعاون الدولي والدبلوماسي والذي تنفذه الوزارة منذ مطلع فبراير من العام الجاري.

وتم افتتاح التدريب، بحضور مدير عام الوزارة المهندس محمود المدهون، ونائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقطاع غزة المحامي جميل سرحان، ومنسق التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في قطاع غزة المحامي بهجت الحلو.

واشتمل التدريب على موضوعات تدريبية متخصصة مثل: حقوق الانسان وعلاقتها بالمهام المناطة بوزارة الخارجية، تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وزارة الخارجية وعلاقتها بكل من الاليات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي العام، وأخيراً الممارسات الفضلى للعاملين في وزارة الخارجية وفق النهج القائم على حقوق الانسان