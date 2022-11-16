المالية: صرف رواتب المياومة وحقوق الغير غدًا الخميس

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب عقود المياومة عن شهر أغسطس وحقوق الغير -مدني وعسكري- عن شهر أكتوبر غدا الخميس.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر فروع بنك البريد.
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16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:57
غزة - الرأي
أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب عقود المياومة عن شهر أغسطس وحقوق الغير -مدني وعسكري- عن شهر أكتوبر غدا الخميس.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر فروع بنك البريد.
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