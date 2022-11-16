المالية: صرف رواتب المياومة وحقوق الغير غدًا الخميس

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب عقود المياومة عن شهر أغسطس وحقوق الغير -مدني وعسكري- عن شهر أكتوبر غدا الخميس.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر فروع بنك البريد.