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المالية: صرف رواتب المياومة وحقوق الغير غدًا الخميس

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:57

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب عقود المياومة عن شهر أغسطس وحقوق الغير -مدني وعسكري- عن شهر أكتوبر غدا الخميس.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر فروع بنك البريد.

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