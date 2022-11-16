الشرطة المجتمعية تبحث التعاون المشترك مع جمعية مبرة فلسطين

غزة- الرأي

بحثت إدارة الشرطة المجتمعية سبل التعاون المشترك، مع جمعية مبرة فلسطين للرعاية في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، خلال زيارةٍ لمركز حمد بن جاسم وجمعية مبرة فلسطين للرعاية.

وضم وفد الشرطة نائب مدير الشرطة المجتمعية العميد رائد العامودي، ومدير دائرة الأسرة والطفولة مقدم فايزة عبد الدايم، ورئيس قسم الأسرة والطفولة في محافظة غزة الرائد فاطمة أبو الخير.

وكان في استقبال الوفد الزائر الأستاذ محمد لبد رئيس جمعية مبرة فلسطين، والأستاذة جميلة أبو شوقه رئيس مجلس الإدارة.

وخلال كلمته، أكد العميد العامودي:" أن الشرطة تعمل على بناء شراكة فاعلة بين المنظومة الشرطية ومؤسسات المجتمع المحلي لتقديم أفضل خدمة لأبناء شعبنا "

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مضيفاً أن الشرطة المجتمعية تعمل إلى جانب مكونات جهاز الشرطة في تعزيز حالة الأمن والاستقرار، وحل الإشكاليات المجتمعية بروح القانون، وبالتعاون مع جميع المؤسسات المجتمعية ذات العلاقة.

من جانبها أشارت مدير دائرة الأسرة والطفولة مقدم فايزة عبد الدايم إلى أن البرامج التوعوية المتنوعة التي تنظمها الإدارة تشمل شرائح عديدة بالمجتمع؛ للمساهمة في تعزيز الجوانب الإيجابية وترسيخ قواعد السلم المجتمعي، وصولاً إلى حياة مطمئنة.

وخلال جولة ميدانية داخل مرافق الجمعية اطلع فيها الوفد على الخدمات الإيوائية بالإضافة إلى الخدمات العلاجية التي تقدمها المؤسسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

بدوره ثّمن أ. لبد زيارة وفد الشرطة المجتمعية، داعياً في الوقت ذاته إلى التشبيك وفتح قنوات عمل مشترك بما يساهم في خدمة مصالح هذه الفئة من الأطفال وذويهم .