العدل تبدأ بتنظيم الوكالات والكفالات العدلية بدائرة كُتّاب العدل

غزة- الرأي

بدأت وزارة العدل، تنفيذ قرارات وزير العدل بشأن تنظيم الوكالات والكفالات العدلية في دائرة كُتّاب العدل بأقسامها المنتشرة في محافظات غزة الخمسة.

ويأتي هذا بعد صدور عدة قرارات عن وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة وذلك لضبط تنظيم الوكالات والكفالات العدلية بما يخدم المصلحة العامة وفقًا للقانون.

وأعلن مدير عام السجل العدلي والمعاملات العدلية أ. حسن مرتجى عن البدء بتطبيق قرارات وزير العدل والعمل بموجبها في دائرة كاتب العدل وأقسامها في محافظات غزة اعتباراً من تاريخ صدورها.

وقال مرتجى أنه يجري الآن العمل على تطوير وإعادة اعتماد دليل الإجراءات الموحد الخاص بالعمل في دائرة العدل وأقسامها التي تقدم خدماتها العدلية بهدف حماية حقوق المواطنين وتذليل العقبات امام متلقي الخدمة في وزارة العدل.

وتأتي هذه القرارات انسجاما مع قانون الكاتب بالعدل رقم 3 لسنة 2021م وبما يخدم المصلحة العامة وسيادة القانون.