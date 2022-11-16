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تحت رعاية أ. عبد السلام هنية وبقيمة 40.000 دولار

"عياش" يسلم المنحة المالية لأندية الدرجة الثالثة

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:37

"عياش" يسلم المنحة المالية لأندية الدرجة الثالثة

غزة- الرأي

تسلمت أندية الدرجة الثالثة بالمحافظات الجنوبية المنحة المالية المقدمة من المجلس الأعلى للرياضة بقيمة (40.000) دولار، وقام جابر عياش القائم بأعمال المجلس بتسليم المنحة تحت رعاية مساعد أمين عام المجلس الأعلى عبد السلام هنية، وتزامنا مع ذكرى استشهاد القائد أحمد الجعبري.

وحضر حفل التسليم صباح اليوم الأربعاء ممثلو أندية الدرجة الثالثة وكل من المدراء العامون بالمجلس سعيد أبو سلطان ونبيل عواجة ومحمد حلس.

وتحدث جابر عياش مرحباً بالحضور ونقل تحيات عبد السلام هنية، وأكد أن المجلس يقدم الدعم اليوم استكمالا لما تم تقديمه لأندية الدرجة الممتازة والأولى والثانية، وتمنى التوفيق لأندية الدرجة الثالثة مع قرب انطلاق الدوري، وأشار إلى أن المجلس سيواصل الوقوف بجانب الأندية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لضمان استمرار النشاط الرياضي.

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