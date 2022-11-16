الاقتصاد تواصل تنظيم محاضرات التثقيف والتوعية في مدارس الوسطى

الوسطى- الرأي

واصلت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، سلسلة الندوات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية في مدارس المحافظة الوسطى.

ونظم مكتب محافظة الوسطى وبالتنسيق مع قسم الصحة في وزارة التربية والتعليم إعطاء ندوات تثقيفية حول "التغذية السليمة والتحصيل الدراسي" لطالبات الثانوية في المحافظة.

واستعرض كل من م. معتز أبو عيادة و م. محمد أبو رمضان و م. محمد طموس بإعطاء الندوات التثقيفية لمدارس الثانوية.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن خطة طواقم حماية المستهلك في الوصول لإكبر شريحة داخل المجتمع لتوعيتهم بأهمية وحرص الوزارة على ضمان جودة وقوة المنتجات المحلية.