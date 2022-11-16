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بهدف متابعة أعمالهما

وزارة العدل تنفذ جولة ميدانية لجمعية حقوقية ونقابة عمالية

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:51

وزارة العدل تنفذ جولة ميدانية لجمعية حقوقية ونقابة عمالية
وزارة العدل تنفذ جولة ميدانية لجمعية حقوقية ونقابة عمالية

غزة-الرأي

نفّذ وفدان تابعان للإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل، زيارتين ميدانيتين لجمعية حقوقية ونقابة عمالية، وذلك بهدف متابعة أعمالهما والإشراف عليها وفقاً للقانون.

وزار وفد من قسم متابعة الجمعيات الحقوقية ، جمعية التنمية العمالية ويمثل الوفد كل من سعاد الشيخ باحثاً قانونياً وخليل ابو سليمان مراقباً إدارياً، وذلك للاطلاع على دورها ومساهماتها في المجتمع الفلسطيني، وكان بالاستقبال المدير التنفيذي إبراهيم الغندور.

وأوضحت سعاد الشيخ، أن الزيارة تهدف لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك وترسيخ العلاقات الثنائية مع المؤسسات الحقوقية من أجل تحقيق سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، مشيرةَ إلى أن الوزارة تقود مساراً جديداً ورؤية واعدة بشأن تطوير الإطار القانوني والمهني الناظم لمهامها والخدمات التي تقدمها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تحقيق التكاملية في العمل بما يخدم قطاع العدالة.

فيما قامت لجنة رقابية تابعة للإدارة ذاتها بتنفيذ زيارة رقابية على نقابة العاملين في المنشآت السياحية حيث مثل الوزارة كل من دعاء بُرهُم المساعد القانوني ورئيسة اللجنة ومحمود أبو كميل مراقباً مالياً وعلا مهدي مراقباً إدارياً.

واطعلت اللجنة على السجلات الادارية والمالية واعتماد التقرير المالي والإداري للنقابة.

يذكر أن لجنة الرقابة المالية والإدارية شكلت لمتابعة عمل النقابات، وتدقيق التقارير الإدارية والمالية الصادرة عنها، وإجراء الرقابة الإدارية والمالية عليها وفقاً للقانون والتشريعات السارية، للتأكيد من عدم مخالفة النقابات لقانون النقابات ولائحته التنفيذية، والأنظمة والتعليمات المنظمة لعملها.

ويتم رفع تقارير اللجنة بشكل دوري إلى مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة لاعتماد التوصيات واتخاذ المقتضى القانوني وإرسال نسخة عن التقارير إلى وكيل الوزارة للمتابعة حسب الأصول.

 

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