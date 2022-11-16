آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

غزة – الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في فطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس، سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2022/38) .

وبينت الهيئة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/44) ، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وشددت على أهمية إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

ودعت إلى تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.