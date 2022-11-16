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خلال مؤتمر بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية

"الصحة" تبحث واقع خدمات الأورام في غزة

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:09

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

غزة - الرأي

عقدت وزارة الصحة وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، مؤتمراً لمناقشة واقع خدمات الأورام في قطاع غزة بين التحديات والآمال بمدينة غزة، وذلك بحضور ومشاركة العديد من الجهات والمؤسسات الدولية الداعمة للقطاع الصحي.

وفي كلمة له بالمؤتمر، قال وكيل الوزارة يوسف أبو الريش، إن المؤتمر يأتي بهدف تسليط الضوء على واقع مرضى الأورام في قطاع غزة، وتكاتف الجهود من أجل الوصول إلى خدمات تليق بمرضى الأورام وبأهلنا في قطاع غزة الذين يعانون في ظل الحصار المطبق ومنع السفر بهدف العلاج.

وأضاف أبو الريش أن المؤتمر يأتي كذلك لدعم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة الفلسطينية في سبيل انشاء مركز موحد لخدمات الأورام في قطاع غزة، خصوصاً في ظل ما يشكله المرض من خطورة كبيرة حيث يمثل ثاني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الوفاة في فلسطين.

بدوره، أكد مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني صبحي سكيك أن واقع مرضى الأورام في القطاع يعد واقعاً أليماً، حيث أن الكثير من المرضى باتوا يفقدون حياتهم بسبب النقص الذي يشهده قطاع غزة في الأدوية المخصصة لعلاج الأورام، بسبب الحصار، إلى جانب منع السفر لمرضى الأورام في قطاع غزة.

وأشار سكيك إلى افتقاد قطاع غزة للكثير من الأساليب التشخيصية والأدوية العلاجية وكذلك العلاج الاشعاعي الضروري لمرضى الأورام.

من جانبه، أشار ممثل منظمة الصحة العالمية عبد الناصر صبح إلى أهمية انعقاد المؤتمر بحضور مقدمي الخدمات والعديد من ممثلي الجهات المانحة في إطار ما يعانيه مرضى الأورام وعدم تمكنهم من الحق في العلاج والوصول للمشافي المخصصة التي تعنى بعلاجهم.

وثمن صبح الجهود التي تبذلها وزارة الصحة الفلسطينية في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى الأورام، مؤكدا على ضرورة أن يكون المؤتمر فرصة لدعم هذه الجهود في تطوير الخدمات المقدمة لمرضى الأورام وحقهم في الحصول على العلاج.

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