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التعليم تستنكر عدوان الاحتلال على الطلبة والأطفال بالضفة

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 07:30

غزة- الرأي:

استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، عدوان الاحتلال ضد الطلبة والأطفال في مدن الضفة المحتلة.

وجاء ذلك في بيان صحفي حول إعدام الاحتلال للطفلة فلة المسالمة وتمديد اعتقال الطفلة جنات زيدات.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تستمر قوات الاحتلال في سياستها العدوانية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني والطفولة الفلسطينية وطلبة المدارس في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف  الدولية".

وذكرت أن الاحتلال أقدم على قتل الطفلة فلة المسالمة 15عاماً بدم بارد من خلال إطلاق النار عليها على أحد الحواجز قرب رام الله، ليرتفع عدد الش8داء الأطفال إلى أكثر من 35 منذ بدء العام الحالي.

وأكدت على أن تمديد اعتقال الطفلة جنات زيدات من الخليل يمثل انتهاك صارخ جديد للطفولة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، بفتح تحقيق فوري في قتل الطفلة فلة المسالمة التي قتلت دون أي ذنب، مطالبة أيضًا بالإفراج الفوري عن الطفلة جنات زيدات، وجميع الأسرى الأطفال.

ودعت المجتمع الدولي التدخل وحماية الأطفال وطلبة فلسطين، ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الطفولة الفلسطينية.

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