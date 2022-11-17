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أبرز ما يميز حاسب هواوي الجديد الذي يعمل مع شبكات 5G

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:31

أبرز ما يميز حاسب هواوي الجديد الذي يعمل مع شبكات 5G
أبرز ما يميز حاسب هواوي الجديد الذي يعمل مع شبكات 5G

من أبرز الحواسب اللوحية التي ظهرت مؤخرا كان حاسب MatePad Pro 11 الجديد الذي طورته هواوي ليكون منافسا قويا لأجهزة سامسونغ الذكية المحمولة.

ويأتي MatePad Pro 11 (2022)  الجديد بهيكل أنيق التصميم أبعاده (249.2/160.4/5.9) ملم، وزنه 449 غ.

أما شاشته فأتت من نوع OLED بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترججها 120 هرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الحاسب بنظام HarmonyOS 3.0، ومعالج Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660 - GOT-W09، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

Video Player

والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (13+8) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وجهزته هواوي بمنفذ USB Type-C 3.1، ومنفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، وبطارية بسعة 8300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واطا، كما طرحت معه لوحة مفاتيح خارجية، وقلما ذكيا للكتابة والرسم على الشاشة.

المصدر: 4pda

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