وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2395) الخميس17 نوفمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تُصادر 5 أجهزة تعبئة غاز مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية حماس ترحب بدعوة الاتحاد الأوروبي للتحقيق في استشهاد الطفلة المسالمة وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يعتزم الطعن ضد إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الإسباني يفرض عقوبة قاسية على ليفاندوفسكي وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات بـ 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: اجراء قسطرة تداخلية لحالة نادرة تعاني من جلطة قلبية وكالة الرأي الفلسطينية مونديال 2022.. الاتحاد المغربي يعلن عن بديل حارث المصاب وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل وفداً من مؤسسة القطان في الكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية دراسة تكشف عن 5 أعراض للنوبة القلبية قبل شهر من حدوثها!
أخبار » الأخبار الحكومية

مستشفى شهداء الأقصى: إنقاذ حياة سيدة ستينية فاقدة للوعي

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:59

مستشفى شهداء الأقصى: إنقاذ حياة سيدة ستينية فاقدة للوعي
مستشفى شهداء الأقصى: إنقاذ حياة سيدة ستينية فاقدة للوعي

غزى- الرأي

نجح الفريق الطبي في قسم العناية المركزة في مستشفى شهداء الأقصى، في إنقاذ حياة سيدة ستينية وصلت للمستشفى في غيبوبة تامة. 

وبين الفريق الطبي، أنه بالتشخيص الطبي والتحاليل تبين وجود ارتفاع شديد في وظائف الكلى وهبوط حاد في نبض المريضة، وتم إدخالها قسم العناية المركزة للمتابعة الحثيثة والمكثفة.

وأشار إلى أنه وفي قسم العناية المركزة تبين أن المريضة تعاني من ارتفاع شديد في البوتاسيوم الذي يسبب توقف القلب وارتفاع حموضة الدم، حيث تم التعامل مع المريضة بعناية مشددة وبعد الاستقرار النسبي للمريضة تم إجراء غسيل دموي لها في قسم العناية بإشراف أطباء العناية وتحسن حالة المريضة والعلامات الحيوية والمريضة الآن بوعي جيد وحالة صحية مستقرة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟