مستشفى شهداء الأقصى: إنقاذ حياة سيدة ستينية فاقدة للوعي

غزى- الرأي

نجح الفريق الطبي في قسم العناية المركزة في مستشفى شهداء الأقصى، في إنقاذ حياة سيدة ستينية وصلت للمستشفى في غيبوبة تامة.

وبين الفريق الطبي، أنه بالتشخيص الطبي والتحاليل تبين وجود ارتفاع شديد في وظائف الكلى وهبوط حاد في نبض المريضة، وتم إدخالها قسم العناية المركزة للمتابعة الحثيثة والمكثفة.

وأشار إلى أنه وفي قسم العناية المركزة تبين أن المريضة تعاني من ارتفاع شديد في البوتاسيوم الذي يسبب توقف القلب وارتفاع حموضة الدم، حيث تم التعامل مع المريضة بعناية مشددة وبعد الاستقرار النسبي للمريضة تم إجراء غسيل دموي لها في قسم العناية بإشراف أطباء العناية وتحسن حالة المريضة والعلامات الحيوية والمريضة الآن بوعي جيد وحالة صحية مستقرة.