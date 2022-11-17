الصحة: اجراء قسطرة تداخلية لحالة نادرة تعاني من جلطة قلبية

غزة- الرأي

أجرى الدكتور محمد أبو ندى استشاري أمراض القلب ورئيس قسم القلب بالمستشفى الإندونيسي، يرافقه الفريق التمريضي، قسطرة تداخلية بمجمع الشفاء لحالة وصفت بالنادرة وهي مريض يعاني من جلطة قلبية حادة مع عيوب خلقية في الشرايين التاجية، حيث مخرج الشريان التاجي الأيسر من الجهة اليمنى مع ضيق شديد وتعرجات شديدة في الشريان الأيمن.

وبين د.أبو ندى أن نسبة وجود هذه الحالات ضئيلة جدًا، لافتاً الى أنه تم فتح الشريان وتركيب دعامة دوائية والمريض بصحة جيدة.

وتأتي هذه العملية استكمالاً لسلسلة الانجازات في قسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء، والفريق الطبي بجهود رئيس القسم الدكتور محمد حبيب ورئيس تمريض قسم القسطرة محمد عبد السلام والفريق الطبي والتمريضي.