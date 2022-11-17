برشلونة يعتزم الطعن ضد إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات

يعتزم نادي برشلونة تقديم استئناف ضد قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإيقاف نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وعوقب ليفاندوفسكي بالإيقاف لمدة 3 مباريات، عقب طرده خلال لقاء الفريق الكتالوني مع مضيفه أوساسونا، في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحصل ليفاندوفسكي على إنذارين في الشوط الأول من عمر المباراة، التي انتهت بفوز برشلونة 2 / 1 على ملعب (إل سادار)، يوم الثلاثاء الماضي، حيث أحرز الفريق الضيف هدفين من خلال بيدري ورافينيا، ليقلب تأخره صفر / 1 ويحصل على النقاط الثلاث.

وقرر اتحاد الكرة الإسباني إيقاف ليفاندوفسكي لمدة 3 مباريات بعد ازدرائه حكم المباراة عقب إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

ويعني إيقاف ليفاندوفسكي، افتقاد برشلونة خدمات هداف الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 13 هدفا، خلال لقاءات إسبانيول وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس، التي ستجرى بعد انتهاء كأس العالم في قطر، لكن النادي الكتالوني سيحاول تخفيف العقوبة.

وجاء في بيان للنادي أن “نادي برشلونة سيرفع قضيته إلى لجنة الاستئناف في ضوء قرار إيقاف روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة لقاءات من جانب لجنة الانضباط”.

وأضاف برشلونة “تلقى المهاجم البولندي الإيقاف بعد طرده بسبب مخالفة ثانية قابلة للطعن خلال الفوز 2 – 1 على أوساسونا في بامبلونا بالدوري الإسباني”.

ويستعد ليفاندوفسكي حاليًا للمشاركة مع منتخب بولندا في نهائيات كأس العالم الثانية له، حيث من المقرر أن يبدأ الفريق مشواره في المجموعة الثالثة بالمونديال ضد منتخب المكسيك يوم الثلاثاء القادم”.

(د ب أ/ستاتس بيرفورم)