النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2395) الخميس17 نوفمبر 2022
أخبار فلسطينية
- دعوات للمشاركة بالفجر العظيم غدًا..مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة
- بالفيديو عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية في باحاته
- الضفة.. إسرائيل تصادر مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين
- إسرائيل تسحب تصاريح عمل وإقامة 500 فلسطيني بالضفة
- المستوطنون يشنون هجمات في عموم مدن الضفة الغربية والاحتلال يمهد لهدم منزل منفذ عملية مستوطنة أرئيل وينكّل بآلاف العمال
- "المواصلات" تعفي المركبات المتضررة بالعدوان الأخير من رسوم الترخيص
- أمر عسكري إسرائيلي بالاستيلاء على 320 دونما لتوسعة مستوطنات في بيت لحم
-
أخبار إسرائيلي
- خيبة إسرائيل: الفدائيّون يتناسَلون
- ثلاثة قتلى إسرائيليين بصفعة واحدة: فدائيّ سلفيت «يدوّخ» العدو
- نتنياهو نحو «تدليل» الفاشيّة: الخطر الأمني يتعاظم
- تحريض على نواب عرب رفضوا البقاء أثناء النشيد الإسرائيلي.. إطلاق الكنيست الـ25.. ومساعي تشكيل حكومة نتنياهو السادسة عالقة
- الطيبي: نحذر من أن أي محاولات لتغيير الوضع في الأقصى سيشعل المنطقة
- نتنياهو وبن غفير يتفقان على "شرعنة" البؤر الاستيطانية وإنشاء طرق التفافية
-
- إسرائيل تحتجز مليار دولار من أموال المقاصة الفلسطينية
- تقرير: 72% من الذين "هاجروا" إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة" ليسوا يهودا
- تقرير: الليكود يدير مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي
- الوكالة اليهودية تستقدم 61 ألف مهاجر للبلاد منذ مطلع 2022
-
اخبار دولية
-
- استشارية “أونروا” تؤكد على الحاجة الملحة لتمويل الخدمات
- مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد
- تسريع التعاون العسكري الأميركي ـ الإسرائيلي لمواجهة التهديد الإيراني
- قلق أميركي من تصاعد «العنف» في الضفة الغربية
اخبار عربية
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- الضفة.. إسرائيل تصادر مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين
- إسرائيل تسحب تصاريح عمل وإقامة 500 فلسطيني بالضفة
- المستوطنون يشنون هجمات في عموم مدن الضفة الغربية والاحتلال يمهد لهدم منزل منفذ عملية مستوطنة أرئيل وينكّل بآلاف العمال
- الاحتلال يهدم منزلين في القدس وقلقيلية ويمدد اعتقال الأكاديمي جمال عمرو
- مستوطنون يحرقون شاحنة فلسطينية ويعتدون على مالكها
- اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تؤكد شرعية كل أشكال المقاومة الفلسطينية
- تحريض على نواب عرب رفضوا البقاء أثناء النشيد الإسرائيلي.. إطلاق الكنيست الـ25.. ومساعي تشكيل حكومة نتنياهو السادسة عالقة
- استشارية “أونروا” تؤكد على الحاجة الملحة لتمويل الخدمات
- مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد
-
الشرق الأوسط
- مأزق نتنياهو... لا يريد التصادم مع بايدن وشركاؤه يرفضون «التنازل»
- تسريع التعاون العسكري الأميركي ـ الإسرائيلي لمواجهة التهديد الإيراني
- قلق أميركي من تصاعد «العنف» في الضفة الغربية
- طلب التحقيق في مقتل أبو عاقلة يثير جدلاً بين المشرعين
-
الاخبار اللبنانية
- شهادات إسرائيلية في ذكرى «الشجاعية»: رسائل مبطّنة إلى «اليمين الجديد»
- خيبة إسرائيل: الفدائيّون يتناسَلون
- ثلاثة قتلى إسرائيليين بصفعة واحدة: فدائيّ سلفيت «يدوّخ» العدو
- نتنياهو نحو «تدليل» الفاشيّة: الخطر الأمني يتعاظم
الغد الأردنية
- توتر بالضفة بعد عملية سلفيت.. وأميركا قلقة من التصعيد
- فلسطين: الاحتلال يصادر مئات الدونمات من أراضي الضفة الغربية
- الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية
الاهرام المصرية
- ”الشروق المصرية
- القوات الإسرائيلية تقتحم منزل منفذ عملية سلفيت
- الطيبي: نحذر من أن أي محاولات لتغيير الوضع في الأقصى سيشعل المنطقة
- قناة إسرائيلية: مفاوضات تشكيل الحكومة تواجه مأزقا
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير الطفلة "المسالمة".. مصابةٌ بـ"التوحد" ضلَّت طريقها فنال منها رصاص الجنود
- الاحتلال يجلد معتقلي "هبة الكرامة" بسوط الأحكام العالية
- بالفيديو عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية في باحاته
- الاحتلال يشنّ حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
- بالفيديو وسط اشتباكات مع المقاومين.. الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية بنابلس
- الاحتلال يصادر مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في الضفة
- تفاصيل مثيرة وصادمة.. هكذا خطّط عدي التميمي لعملية شعفاط
-
صحيفة الأيام
- الاحتلال يواصل الهدم وقطع الأشجار والمستوطنون يصعدون حملة اعتداءاتهم
- »الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة لعملية الشهيد عدي التميمي على حاجز شعفاط
- »عشرات العائلات الفلسطينية مهددة بالإخلاء من منازلها في بطن الهوى بسلوان
- »بشارة: إسرائيل تحتجز مليار دولار من أموال المقاصة
- »الاحتلال يعتزم مصادرة 320 دونماً من أراضي الخضر ونحالين وأرطاس
- »اتفاق بين نتنياهو وبن غفير على "شرعنة" البؤر الاستيطانية خلال 60 يوماً...
» الحياة الجديدة
- نتنياهو وبن غفير يتفقان على "شرعنة" البؤر الاستيطانية وإنشاء طرق التفافية
- مستوطنون يهاجمون مركبة مواطن في قلقيلية
- الجمهوريون يستعيدون الأغلبية في مجلس النواب الأميركي
- أمر عسكري إسرائيلي بالاستيلاء على 320 دونما لتوسعة مستوطنات في بيت لحم
-
وكالة الرأي
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بالضفة
- "المواصلات" تعفي المركبات المتضررة بالعدوان الأخير من رسوم الترخيص
- المرور: 5 إصابات بـ 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية
- مجمع الشفاء: إنقاذ شخص تعرض لإصابة بالغة في الصدر
- مخطط استيطاني للاستيلاء على آلاف الدونمات جنوب بيت لحم
- الاحتلال يسحب مئات التصاريح من عائلة وأقارب منفذ عملية سلفيت
وكالة صفا
- دعوات للمشاركة بالفجر العظيم غدًا..مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة
- الذاكرة الفلسطينية.. أهم أحداث 17 نوفمبر
- الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة
وكالة سما
- هآرتس تكشف تفاصيل جديدة حول العملية ضد قيادة "عرين الاسود" وتفند ادعاءات الاحتلال
- بنود الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير: شرعنة 65 بؤرة استيطانية في الضفة
- الاحتلال يقرر منع أفراد عائلة منفذ عملية "أريئيل" من الدخول والعمل في "إسرائيل"
- الكشف عن تفاصيل جديدة لعملية الشهيد عدي التميمي على حاجز شعفاط
- تشكيل الحكومة الإسرائيلية: الليكود يدير مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي
-
-
فلسطين اليوم
- بنسبة 100%..المواصلات بغزة تقرر اعفاء المركبات المتضررة من العدوان الأخير من رسوم الترخيص
- تحليل العُمال: ورقة ضغط جديدة لن تُؤت ثمارها..!
- قوات الاحتلال تداهم مدن الضفة وتشن حملة اعتقالات بصفوف المواطنين
- زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر السودانية
- سرايا القدس- كتيبة نابلس تستهدف بالرصاص قوات الاحتلال في نابلس وتصيبهم بشكل مباشر
-
-
عرب 48
- مظاهرة في رام الله للمطالبة باسترداد جثامين شهداء يحتجزها الاحتلال
- الاحتلال ينكل بالأسير الهريمي ويمدد توقيف الطفلة جنات
- إسرائيل تحتجز مليار دولار من أموال المقاصة الفلسطينية
- تقرير: 72% من الذين "هاجروا" إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة" ليسوا يهودا
- تقرير: الليكود يدير مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي
- الوكالة اليهودية تستقدم 61 ألف مهاجر للبلاد منذ مطلع 2022
- المصادقة على اللجنة المنظمة للكنيست الـ25
-
وكالة وفا
- نحو ملياري دولار رصيد الاستثمار الأجنبي لفلسطين في الخارج
- تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم واستيلاء واعت ...
- برعاية رئيس الوزراء: توقيع اتفاقية دعم ألماني بقيمة 22 مليون ...
حدث في مثل هذا اليوم
17 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2000م دينيس روس، مبعوث أمريكا للشرق الأوسط، يجري زيارات مكّوكيّة في المنطقة لمحاولة إنعاش عملية التسوية قبل نهاية ولاية بيل كلنتون في الرئاسة الأمريكيّة.
- 1993م المجاهد إياد العرعير يقتل ضابط إسرائيلي (حاييم نحوراني) وإصابة آخر
- 1993م مقتل جندي إسرائيلي بالسكاكين عند حاجز ناحل عوز شرق مدينة غزة.
- 1985م ويعتبر الشهيد الدكتور اسماعيل الخطيب أحد قادة العمل الإسلامي في فلسطين, وشغل منصب رئيس الجامعة الإسلامية في غزة سنوات عديدة, ولقد اعترفت مجموعات تابعة لحركة فتح بجريمة اغتياله رمياً بالرصاص.
- 1983 م وقوع قتال عنيف بين أنصار رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) ومعارضين له، تدعمهم القوات السورية في مدينة طرابلس شمال لبنان. انتهى القتال باستئصال ما تبقى من القوة العسكرية الفلسطينية على الأراضي اللبنانية.
- 1966م لجنة التوفيق تدعو إلى إعادة اللاجئين إلى ديارهم وتصدر القرار رقم 24 ( الدورة- 21)
- 1957م صدور قرار جامعة الدول العربية رقم (1390) بشأن إعمار المسجد الأقصى وتجديده، وقد أوكل هذا الأمر إلى الحكومة الأردنية.
- 1950م مجلس الأمن يدعو إلى معالجة الشكاوى بشأن أنظمة اتفاق الهدنة
- (الشكوى المصرية بشأن طرد العرب الفلسطينيين).
- 1946م عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية تقتل ثلاثة من أفراد البوليس البريطاني بالقرب من تل أبيب، إثر انفجار لغم بسيارتهم زرعته العصابة.
-