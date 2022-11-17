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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2395) الخميس17 نوفمبر 2022

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:03

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2395)   الخميس17 نوفمبر 2022

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17 تشرين ثاني (نوفمبر)

  • 2000م دينيس روس، مبعوث أمريكا للشرق الأوسط، يجري زيارات مكّوكيّة في المنطقة لمحاولة إنعاش عملية التسوية قبل نهاية ولاية بيل كلنتون في الرئاسة الأمريكيّة.
  • 1993م المجاهد إياد العرعير يقتل ضابط إسرائيلي (حاييم نحوراني) وإصابة آخر
  • 1993م مقتل جندي إسرائيلي بالسكاكين عند حاجز ناحل عوز شرق مدينة غزة.
  • 1985م ويعتبر الشهيد الدكتور اسماعيل الخطيب أحد قادة العمل الإسلامي في فلسطين, وشغل منصب رئيس الجامعة الإسلامية في غزة سنوات عديدة, ولقد اعترفت مجموعات تابعة لحركة فتح بجريمة اغتياله رمياً بالرصاص.
  • 1983 م وقوع قتال عنيف بين أنصار رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) ومعارضين له، تدعمهم القوات السورية في مدينة طرابلس شمال لبنان. انتهى القتال باستئصال ما تبقى من القوة العسكرية الفلسطينية على الأراضي اللبنانية.
  • 1966م لجنة التوفيق تدعو إلى إعادة اللاجئين إلى ديارهم وتصدر القرار رقم 24 ( الدورة- 21)
  • 1957م صدور قرار جامعة الدول العربية رقم (1390) بشأن إعمار المسجد الأقصى وتجديده، وقد أوكل هذا الأمر إلى الحكومة الأردنية.
  • 1950م مجلس الأمن يدعو إلى معالجة الشكاوى بشأن أنظمة اتفاق الهدنة
  •   (الشكوى المصرية بشأن طرد العرب الفلسطينيين).
  • 1946م عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية تقتل ثلاثة من أفراد البوليس البريطاني بالقرب من تل أبيب، إثر انفجار لغم بسيارتهم زرعته العصابة.
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