النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2395)   الخميس17 نوفمبر 2022

10:03النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2395) الخميس17 نوفمبر 2022

10:14جودة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع جميعة أصدقاء البيئة لتنفيذ عدة مشاريع

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