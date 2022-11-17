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باستخدام لغة "بايثون"

التعليم في شمال غزة تعقد اختبار مسابقة "الطالب المبرمج "

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:07

التعليم في شمال غزة تعقد اختبار مسابقة "الطالب المبرمج "
التعليم في شمال غزة تعقد اختبار مسابقة

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم التقنيات التربوية)، اختبار المرحلة الثانية من مسابقة الطالب المبرمج باستخدام لغة "بايثون"، وذلك بمختبر مدرسة عوني الحرثاني الثانوية للبنات، بمشاركة (16) طالب وطالبة.

وقال رئيس قسم التقنيات التربوية  أيمن ظاهر، إن هذا الاختبار يأتي في سياق استعدادات المديرية لتأهيل أعلى ثلاثة من الطلبة للمشاركة في المسابقة المركزية على مستوى الوزارة.

وأوضح  ظاهر أن المرحلة الأولى من المسابقة تمت بمشاركة (62) طالب وطالبة ممن تقدموا لاختبار "IQ"، حيث تم تصفيتهم لـ(16) طالب وطالبة، ومن ثمّ تم إلحاقهم بدورة تدريبية بواقع (21) ساعة تم تنفيذها بمختبر الحاسوب بمدرسة أبو تمام الأساسية للبنات.

ولفت ظاهر إلى أن وزارة التربية والتعليم وفي سياق مواكبة العصر العلمي والتكنولوجي، باتت ومنذ عدة سنوات تسعى إلى تفعيل الذكاء الاصطناعي في القطاع التعليمي وهو من الأمور المستجدة والمتجددة في النظام التعليمي العالمي.
وتمنى ظاهر التوفيق والنجاح والتميز لكافة الطلبة المشاركين في المسابقة.

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