جودة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع جميعة أصدقاء البيئة لتنفيذ عدة مشاريع

غزة- الرأي

وقّع رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، مذكرة تفاهم وتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية التي يمثلها المدير التنفيذي م.محمد النيرب.

وجاءت الاتفاقية من أجل تحقيق تعاون مثمر في تنفيذ المشاريع الخاصة بمجال خدمات المياه والصرف الصحي في جميع محافظات قطاع غزة.

فيما أكد د. ابراهيم أن جودة البيئة بصدد التعاون في الاشراف على مشاريع جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية التي تخص مجالات المياه والصرف الصحي والقضايا البيئة في قطاع غزة.

وعد المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء البيئة الفلسطيني م.محمد النيرب أن العلاقة بين الجمعية وسلطة المياه وجودة البيئة هي علاقة وثيقة وتفاهمية وذلك بهدف تحسين وتطوير مجالات العمل الانساني في قطاع غزة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تخدم قطاعات مختلفة من شرائح المجتمع الفلسطيني.

فيما أكد مدير عام وحدة التخطيط والمشاريع في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا، أن الجمعية بصدد تنفيذ عدة مشاريع وفقا للاتفاقية من أبرزها مشروع الفخاري.

ونوه إلى أن مشروع الفخاري هو عبارة عن نظام لإعادة استرجاع مياه الصرف الصحي المعالجة التي تم ترشيحها للخزان الجوفي وضخها للمزارعين في المنطقة المحيطة والتي تخدم 300 دونم من الأراضي الزراعية بتكلفة مليون يورو.

أما المشروع الثاني هو مشروع تمديد شبكة صرف صحي في خان يونس بتكلفة 300 ألف دولار تقريبا، والذي يهدف الى المحافظة على الصحة العامة للانسان ، أما المشروع الثالث هو مشروع معالجة النفايات الصلبة في حي السعودي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة وهو نظام يعمل على فرز النفايات والاستفادة منها كسماد عضوي بتكلفة 40 ألف دولار.

في ختام اللقاء، شكر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم جميع الجهود المبذولة من جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية مؤكدا على أهمية الاتفاقية وذلك لوضع السياسات والمحددات العامة المتعلقة بمشاريع المياه والبيئة لتحقيق أقصى أهدافها المرجوة.