المعهد العالي للقضاء يختتم برنامج تنمية المهارات القانونية للشرطة القضائية

غزة-الرأي

اختتم المعهد العالي للقضاء الفلسطيني بالتعاون مع إدارة الشرطة القضائية، بحضور المستشار د. حاتم أبو عيشة عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، عميد حقوقي علي قنديل مدير إدارة الشرطة القضائية، برنامج تنمية المهارات القانونية للشرطة القضائية، لسلسلة دورات بواقع 12 ساعة تدريبية للدورة، ومشاركة نحو 100 مشارك من مرتبات الشرطة القضائية خلال البرنامج.

وفي كلمته الترحيبية بين المستشار حاتم أبو عيشة، أهمية البرنامج في تنمية المهارات القانونية لمنتسبي الشرطة القضائية، مؤكداً على تعزيز سبل التعاون مع إدارة الشرطة القضائية، لتنفيذ البرامج التدريبية النوعية بهدف الارتقاء بكوادرها من الضباط والأفراد في الأقسام التخصصية للإدارة، للوصول إلى أعلى جودة في العمل وتحقيق العدالة الناجزة.

بدوره، رحب عميد حقوقي علي قنديل بالحضور، مثمناً جهود المعهد العالي للقضاء الفلسطيني في تنفيذ البرنامج، لتعزيز وتطوير قدرات منتسبي الشرطة القضائية، وتمكينهم من المهارات القانونية وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين، بما يضمن تحقيق الاستقرار والأمن للشعب الفلسطيني.

واختتم اللقاء بتسليم الشهادات للمشاركين في دورات البرنامج من مرتبات الشرطة القضائية بعد إتمام البرنامج بنجاح.