الزراعة تناقش جملة من القضايا الهامة مع مسوقي الفراولة بالقطاع

غزة-الرأي

عقدت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين بمحافظة الشمال، بالتعاون مع الادارة العامة للتسويق والمعابر اجتماعاً مع مسوقي الفراولة كافة المحافظات.

يأتي ذلك، في إطار استعداداتها لضبط الأمور التسويقية لموسم الفراولة الحالي، وضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة في الميدان لتحقيق أقصى درجات النجاح لموسم الفراولة الحالي.

وخلال الاجتماع جرى الحديث عن عدداً من الاجراءات الهامة لتذليل العقبات أمام تسويق هذا المحصول باعتباره محصول تصديري رئيسي.

في غضون ذلك، تم التأكيد على تعزيز التعاون مع طواقم الوزارة فيما يتعلق بمحطات التعبئة والفرز، ومتابعة تطبيق كامل الالتزامات التي من شأنها الحفاظ على العملية الانتاجية وضمان وصول المنتج إلى أماكن التسويق بأعلى جودة.