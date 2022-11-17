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"الباز" يجري جولة تفقدية للأراضي الحكومية شمال القطاع

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:53

"الباز" يجري جولة تفقدية للأراضي الحكومية شمال القطاع

غزة- الرأي

نفذ رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز،  برفقة مدير مكتب الشمال م. صالح أبو شنب جولة تفتيشية على الأراضي الحكومية في شمال قطاع غزة .

ويأتي ذلك في سياق المتابعة الدائمة للتعديات على الأراضي الحكومية لمنعها واتخاذ المقتضى القانوني بحق المتعدين .

وشملت الجولة تفقد الاستراحات المؤجرة على شاطئ البحر وتعديات بعض أصحاب الاستراحات إضافة الى زيارة الأرض المقام عليها أكشاك الصيادين في شمال القطاع ، والأراضي الحكومية المؤجرة لأغراض زراعية في الشمال.

وأكد د. الباز على ضرورة أن يقوم المزارعين بتصويب أوضاعهم ودفع الإيجار المستحقة عليهم حتى لا تضطر سلطة الأراضي لسحب هذه الأراضي وطرحها للإيجار مرة أخرى .
وشدد الباز على أهمية دعم القطاع الزراعي والسلة الزراعية في القطاع من خلال استغلال الأراضي حسب الأهداف التي خصصت لها.
ودعا الباز المواطنين لعدم التعدي على الأراضي الحكومية، مشيرا الى أن سلطة الأراضي وتنفيذاً للسياسة الحكومية تقوم بتأجير الأراضي الحكومية لأغراض زراعية بمبالغ زهيدة (200 $دولار سنويا )
الى ذلك دعا د. الباز المواطنين للتوجه لسلطة الأراضي للاستفسار عن ملكية الأراضي قبل الشراء وعدم التعامل مع المتعدين الذين تتم ملاحقتهم القانونية وفقا لقانون تجريم التعديات رقم 5/2017 .
وقال الباز، إن هناك فرق تفتيش ميدانية تعمل على مدار الساعة لملاحقة المتعدين.
وأضاف أن سلطة الأراضي قدمت لوائح اتهام بحق عدد من المحامين الذين ينظمون عقود بيع لأراضي حكومية.
 وبين أن الأراضي الحكومية تخصص للمنفعة العامة وإقامة مشاريع إسكان ومستشفيات ومدارس وغيرها.

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