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جودة البيئة تنهي خلافاً بسبب مولدات تجارية

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:52

جودة البيئة تنهي خلافاً بسبب مولدات تجارية
جودة البيئة تنهي خلافاً بسبب مولدات تجارية

غزة-الرأي

  أكد مدير عام وحدة حماية البيئة بسلطة المياه وجودة البيئة م.بهاء الدين الأغا، أن التلوث الضوضائي هي مشكلة بيئية مؤثرة على جميع الأطراف المحيطة بالمول والتي يتم متابعتها منذ أكثر من سبعة أشهر.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم في مكتبه، إدارة مركز " مول كير فور"، والطرف الاخر الذين تقدموا بشكوى ضد "المول"  بسبب الازعاج الناجم عن تشغيل المولدات الكهربائية لصالح المول.

فيما أعطت جودة البيئة إدارة "مول كير فور"، مهلة زمنية مدتها أسبوع لحل المشكلة وتصويب أوضاعه بالطريقة التي يراها مناسبة،  ويأتي ذلك في إطار سياسة الباب المفتوح والاستماع لمشاكل الجمهور.

 

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