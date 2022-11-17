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بقيمة 28 ألف شيكل

"الشرطة المجتمعية" تُنهي خلافين ماليين بخانيونس

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:57

"الشرطة المجتمعية" تُنهي خلافين ماليين بخانيونس

خانيونس- الرأي

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خانيونس خلافين ماليين خلال الأسبوع الجاري، بلغت قيمتهما 28 ألف شيكل.

وأوضح الرائد محمد شهوان رئيس قسم مركز خانيونس بالشرطة المجتمعية، أن الشكوى الأولى تقدم بها المواطن (خ.خ) ضد المواطن (ر.ر) حول خلاف مالي بينهما بقيمة 18 ألف شيكل إثر معاملات تجارية بينهما.

وبيّن أن الشكوى الثانية تقدم بها المواطن (ر.م) ضد المواطن (أ.ض) حول خلاف مالي بقيمة 10 آلاف شيكل إثر معاملات تجارية بينهما.

وأشار الرائد شهوان إلى أنه تم جمع أطراف الخلافات المذكورة والاستماع لأقوالهم، وطرح العديد من الحلول، وصولًا لاتفاقات تسوية لجميع الخلافات، وحلها، والتنازل عن الشكاوى وفق الأصول.

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