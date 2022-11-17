تعليم شرق خان يونس يختتم بطولة خماسيات كرة القدم للمرحلة العليا

خان يونس- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم، بطولة خماسيات كرة القدم للمرحلة العليا تحت شعار" هنيئأً لك قطر"، بحضور عبد الغني الشيخ مدير دائرة الأنشطة الرياضية والكشفية بالوزارة، م. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، محمد أبو غالي رئيس قسم الأنشطة، ممدوح يونس مشرف التربية الرياضية، ديب الشاعر مشرف النشاط الرياضي، تامر بريكة مشرف النشاط الكشفي، معلمي التربية الرياضية.

وفي كلمتها رحبت أبو موسى بعبد الغني الشيخ مدير الدائرة الرياضية والكشفية في وزارة التربية والتعليم؛ وبكل من شارك في هذه البطولة، مشيدةً في الوقت ذاته بمستوى أداء اللاعبين من الطلبة، والروح الرياضية العالية التي تحلوا بها أثناء البطولة، وأثنت أبو موسى على دور القائمين على هذه البطولة، ومعلمي التربية الرياضية لما لهم من دور بارز في نجاح هذه الأنشطة.

من جهته، أكد الشيخ على أن هذه الفعالية تأتي في إطار حملة الدعم التي أطلقتها وزارة التربية لمساندة دولة قطر في تنظيمها بطولة كأس العالم 2022م، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يقف بأكمله خلف قطر العروبة، ووجه الشيخ الشكر إلى إدارة مديرية شرق خان يونس لمتابعتها الأنشطة والمسابقات الرياضية، مشيدًا بالقائمين على هذه البطولة الرياضية، كما هنأ الفريق الحاصل على المركز الأول، والفريق الحاصل على المركز الثاني، مبديًا دعم الوزارة لكافة الرياضات والبطولات، التي تعتبرها ركنًا مهمًا من أركان أنشطة المؤسسة التعليمية والتي تنعكس إيجابًا على سلوك الطلبة وتحيلهم الدراسي.

فيما أوضح ديب الشاعر أن النتائج جاءت على النحو التالي: مرحلة العاشر: المركز الأول عمار بن ياسر الثانوية، المركز الثاني جنين الثانوية، المرحلة العليا: المركز الأول المعري الأساسية، المركز الثاني عبد الكريم الكرمي