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تعليم غرب غزة ينفذ مسابقة القرآن الكريم بعنوان "سفير القرآن"

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:04

تعليم غرب غزة ينفذ مسابقة القرآن الكريم بعنوان "سفير القرآن"
تعليم غرب غزة ينفذ مسابقة القرآن الكريم بعنوان

غزة-الرأي
نفذت مديرية التربية والتعليم غرب غزة؛ قسم الأنشطة التربوية مسابقة القرآن الكريم بعنوان (سفير القرآن)، في قاعة مدرسة الكرمل الثانوية للبنين.

وحضر افتتاح المسابقة أ.حمدي الدلو مدير التربية والتعليم غرب غزة، ود.جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، وأ.تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأ.محمد كباجة مُسير قسم الأنشطة التربوية، وأ.محمد الفرام من قسم الأنشطة في المديرية، إلى جانب لجنة تحيكم المسابقة د.ماجد الرنتيسي، وأ.سامي بارود، وأ.محمد أبوكرش.

وفي كلمته أعرب أ.حمدي الدلو عن إعجابه وسروره بعدد الطلبة المشاركين في المسابقة، مثمناً في الوقت ذاته جهود لجنة التحكيم وقسم الأنشطة التربوية، وتحدث عن أهمية تنفيذ هذه المسابقات في اكتشاف المواهب الطلابية وتعزيز الطلبة المشاركين، وتحفيزهم على حفظ القرآن الكريم أو أجزاء منه، وأن هذه المسابقة تعمل على زرع القيم الدينية النبيلة في نفوس أبنائنا الطلبة.

يذكر أن المسابقة تشتمل على عدد من المستويات هي المستوى الأول ويستهدف طلبة الصفوف من الرابع إلى السادس، ويتم اختبارهم في حفظ 5 أجزاء من اختيار الطالب.

أما المستوى الثاني فيستهدف طلبة الصفوف من السابع الأساسي حتى التاسع الأساسي ويتم اختبار الطالب في حفظ 10 أجزاء من اختيار الطالب.

فيما يستهدف المستوى الثالث  طلبة الصفوف العاشر وحتى الثاني عشر ويتم اختبارهم في حفظ 20 جزءاً من اختيار الطالب، أما المستوى الرابع فيستهدف كافة المراحل ويتم اختبار الطالب في حفظ القرآن كاملاً.

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