بلدية غزة تطلق مشروعاً لدعم النساء الرياديات

غزة-الرأي

أطلقت بلدية غزة مشروع لدعم النساء الرياديات والعاملات في إنتاج الحرف والأشغال اليدوية، ضمن سياسة التمكين الاقتصادي للمرأة، وفي إطار تشجيع ودعم الرياديات في مدينة غزة.

وذكرت مديرة قرية الفنون والحرف التابعة للبلدية م. نهاد شقلية، أن المشروع الذي يستهدف 30 سيدة لمدة 44 يوماً يأتي ضمن مشروع دعم المواهب الشابة والريادية في المدينة، الممول عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية من خلال تشجيعهم على إنتاج المشغولات اليدوية التراثية حفاظاً على الهوية الفلسطينية من الاندثار والضياع.

وأكدت شقلية على دعم بلدية غزة الدائم للمشاريع الداعمة والمساندة للسيدات الرياديات لفتح فرص عمل وآفاق جديدة لهم، في إطار دعم الأسر الفلسطينية في المدينة. وبينت أن مخرجات هذا المشروع من المشغولات اليدوية واللوحات الفنية ستعرض في معرضٍ فني وتراثي ستنظمه البلدية في نهاية المشروع.

وتسعى بلدية غزة للحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الفلسطيني ونشره بين الأجيال المتعاقبة من خلال مراكزها الثقافية والمجتمعية وعبر أنشطة وفعاليات متنوعة تنظم على مدار العام.