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خلال ورشة عمل

"الشباب والثقافة" تناقش تفعيل دور مجلسها الاستشاري الفصائلي

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:54

"الشباب والثقافة" تناقش تفعيل دور مجلسها الاستشاري الفصائلي

غزة- الرأي

عقدت الهيئة العامة للشباب والثقافة، ورشة عمل لمناقشة سُبل تفعيل دور مجلسها الاستشاري الشبابي الفصائلي، وتعزيز حضوره المجتمعي بما يساهم في خدمة قضايا الشباب الفلسطيني وحشد الجهود الوطنية للنهوض بواقع الشباب.

وحضر ورشة العمل، المدير العام للشباب في الهيئة الأستاذ جمال العقيلي، ومدير دائرة التدريب والتأهيل الدكتور محمد المدهون، إضافة إلى أعضاء المجلس وهم يمثلون كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي.

وافتتح العقيلي ورشة العمل بالترحيب بأعضاء المجلس الاستشاري الشبابي الفصائلي، مؤكدًا على أهمية المجلس وضرورة تفعيل دوره لتحقيق الأهداف التي تم تأسيسه من أجلها، مشددًا على ضرورة مشاركة جميع الجهات في تحمل مسؤولياتهم الشباب ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وتم خلال ورشة العمل مناقشة عدة موضوعات أهمها بناء لائحة داخلية لتنظيم عمل المجلس، وتنفيذ أنشطة دورية خاصة بالمجلس لتعزيز دوره في ملف الشباب، وعقد لقاءات دورية مع رئاسة العمل الحكومي بغزة لإيصال رسائل الشباب وهمومهم.

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