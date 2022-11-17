"الشرطة العسكرية" تختتم دورة "الضبط القضائي" لضباطها

غزة- الرأي

اختتم جهاز الشرطة العسكرية، اليوم الخميس، دورة "الضبط القضائي في ظل التشريع الفلسطيني" لضباطه، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء الفلسطيني وهيئة القضاء العسكري.

جاء ذلك، خلال حفل نظمته الشرطة العسكرية في المديرية العامة التدريب، حضره كلٌ من قائد جهاز الشرطة العسكرية العميد عمر أبو سنينة، وعميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني المستشار حاتم أبو عيشة، ونائب رئيس هيئة القضاء العسكري العقيد فضل الجديلي، وعدد من مدراء الإدارات والوحدات، وضباط الشرطة العسكرية.

وأكد العميد أبو سنينة على أهمية هذه الدورات في صقل مهارات ضباط الشرطة العسكرية، مشيدًا بالجهود المبذولة من المعهد العالي للقضاء الفلسطيني والقضاء العسكري في عقد الدورات المتخصصة والقانونية.

من جانبه، ثمن المستشار أبو عيشة حرص الشرطة العسكرية على تطوير كوادرها وتثقيفهم في الجوانب القانونية والقضائية، داعياً لتعزيز العلاقة الثنائية فيما يخص التدريب وورش العمل والدورات المتعلقة بإنفاذ القانون.

ووجه أبو عيشة شكره لضباط الشرطة العسكرية على التزامهم بالدورة، مشيدًا بآلية التنسيق المتكاملة مع مكونات وزارة الداخلية والأمن الوطني.

من جانبه، شكر العقيد فضل الجديلي خريجي الدورة من ضباط الشرطة العسكرية على ما بذلوه من جهد خلال الدورة، مبديًا استعداد الهيئة لعقد العديد من الدورات القانونية والقضائية لمأموري الضبط في الشرطة العسكرية، والأجهزة الأمنية الأخرى.

في ذات السياق، أوضح مدير وحدة التخطيط والتطوير في الشرطة العسكرية رائد م. محمد سعد الدين انعيم، أنه شارك في الدورة 30 ضابطًا حقوقيًا من الشرطة العسكرية.

ولفت إلى أن الدورة استمرت على مدار 8 لقاءات، بواقع 40 ساعة تدريبية، مشيرًا إلى أن الدورة تخللها الحديث عن طبيعة عمل المحاكم والنيابات العسكرية في القضاء العسكري، واختصاصات مأموري الضبط القضائي والمعاون القضائي في القضاء العسكري.

وأفاد إنعيم أن الدورة اشتملت على يوم تدريبي حول مشهد تمثيلي للقبض على متهم وسير إجراءات التوقيف والتحقيق وتشكيل محكمة عسكرية وفق الإجراءات المتبعة في هيئة القضاء العسكري.

ونوَّه مدير وحدة التخطيط والتطوير في الشرطة العسكرية إلى أن هناك سلسلة من الدورات المتخصصة، تم الاتفاق عليها مع المعهد العالي للقضاء الفلسطيني وهيئة القضاء العسكري.