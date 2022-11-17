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التعليم تُكرّم المدارس الفائزة بجائزة أفضل انطلاق للعام الدراسي الحالي

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:12

جانب من الحفل
جانب من الحفل

غزة - الرأي

كرّمت اللجنة العليا لتجويد العمل الحكومي بوزارة التربية والتعليم العالي المدارس الفائزة بجائزة أفضل انطلاق للعام الدراسي 2022_2023، وذلك في مقر الوزارة بغزة.

وشارك في حفل التكريم د. أحمد أبو ندا الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير، ود. محمود مطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، وأ.حمدي شعت مدير لجنة التوجيه القيمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأ. عائد الربعي مدير عام التخطيط والتطوير، وأ. عبد السلام أبو مسامح مدير دائرة تطوير الأداء المؤسسي ولفيف من المدراء العامين، ومدراء التربية والتعليم.

وأفاد أبو ندا بأن المسابقة تندرج ضمن خطط وبرامج الوزارة في تعزيز وتطوير منظومة الجودة والتطوير في المدارس، مقدماً الشكر والتقدير للعاملين في الميدان التربوي على الجهود التي يبذلونها في تقديم الخدمة التعليمية لطلبتنا بأفضل صورة ممكنة.

من جهته، أوضح مطر أن المسابقة هدفت إلى تشجيع المدراس في تنفيذ أفضل انطلاق للعام الدراسي الجديد وإظهار الصور المشرقة لمدارسنا.

وبيّن أن الوزارة حرصت على تكريم المدارس الفائزة تقديراً لجهودها، والعمل على تعزيز ثقافة التجويد والتطوير، ونشر الأفكار الإبداعية في المدارس.

وكانت الوزارة قد شكلّت لجاناً فنية لتقييم المسابقة حيث أفرزت اللجان فوز (42) مدرسة؛ بواقع (6) مدارس من كل مديرية (3) ذكور و(3) إناث.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المدارس الفائزة واللجان الفرعية لتجويد العمل الحكومي في مديريات التعليم ومنحهم شهادات الشكر والدروع التقديرية.

للإطلاع على المدارس الفائزة اضغط هنا 

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