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وفيات وإصابات إثر حريق في بناية سكنية بمعسكر جباليا

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 07:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

توفي عدد من المواطنين وأصيب عدد آخر، مساء اليوم الخميس، إثر حريق كبير اندلع في بناية سكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأشار جهاز الدفاع المدني في الشمال أن طواقمه تتعامل مع حريق كبير في بناية سكنية بمعسكر جباليا، ووجود إصابات في المكان.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة، ووجود عدد من الوفيات والإصابات.

ووصل وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح مكان الحريق لمتابعة جهود الأجهزة المختصة في التعامل مع الحادث.

يُتبع...

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