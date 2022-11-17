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الإعلام الحكومي يدعو لعدم استباق الرواية الرسمية بشأن حريق الشمال

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:42

صورة للحريق الذي اندلع في بناية سكنية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة
صورة للحريق الذي اندلع في بناية سكنية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

غزة – الرأي:

دعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي للتعامل مع تفاصيل الحريق الذي اندلع في بناية سكنية شمال قطاع غزة بأعلى درجات المسؤولية.

وشدد "معروف" في تصريح لوكالة الرأي مساء اليوم الخميس، على ضرورة عدم استباق الرواية الرسمية حول تفاصيل الحدث ومسبباته.

وأكد أن طواقم الدفاع المدني وكافة الأجهزة المعنية وصلت مكان الحدث بعد لحظات من وصول إشارة الحريق.

وقال: "نحن بانتظار انتهاء الأجهزة المعنية من فحص مكان الحادث للوقوف على أسباب الحريق، ونترحم على أرواح شهداء الحدث الأليم".

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