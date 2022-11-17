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الداخلية تنشر نتائج التحقيقات الأولية عن أسباب حريق جباليا

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:54

صورة للحريق
صورة للحريق

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية أن أطقم الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية سكنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة مساء اليوم.

وقالت الداخلية في تصريح لها إن قوات الدفاع المدني وبمساندة من الشرطة بذلت جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى منازل أخرى.

وأضافت "تشير التحقيقات الأولية في الحادث إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، مما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة".

وتابعت "لا زالت قوات الشرطة والدفاع المدني وطواقم الأدلة الجنائية تواصل متابعتها وتحقيقاتها في هذا الحادث الأليم".

 

 

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