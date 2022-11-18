كأس العالم 2022.. تعرف على هدافى آخر 5 نسخ من المونديال

ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق بطولة كأس العالم يوم الأحد القادم بمواجهة الافتتاح التي ستجمع بين المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور والإكوادور فى المجموعة الاولى.

ويتنافس العديد من اللاعبين على لقب هداف البطولة، حيث يحضر المونديال عدد كبير من نجوم كرة القدم في قطر وأبرزهم ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، روبيرت ليفاندوفيسكي، هاري كين وغيرهم.

ويتفوق نجوم أوروبا على أمريكا الجنوبية فى لقب هدافي آخر خمس نسخ من بطولة كأس العالم حيث فاز أبناء القارة العجوز بثلاثة مرات كهدافين مقابل مرتين لأمريكا الجنوبية.

هاري كين هداف مونديال 2018

فاز المهاجم الإنجليزي هاري كين بجائزة هداف البطولة برصيد 6 أهداف، حصلت إنجلترا على المركز الرابع في البطولة عقب الخسارة بنتيجة (2-1) في نصف النهائي أمام كرواتيا ثم السقوط بثنائية نظيفة في مواجهة المركز الثالث أمام بلجيكا.

خاميس رودريجيز هداف مونديال 2014

فاز الكولومبي خاميس رودريجيز بجائزة هداف البطولة برصيد 6 أهداف، ودعت كولومبيا البطولة من ربع النهائي عقب الخسارة أمام البرازيل صاحبة الأرض والجمهور بهدفين مقابل هدف واحد.

توماس مولر هداف مونديال 2010

فاز الألماني توماس مولر بلقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف، وقد تساوى النجم الألماني في عدد الأهداف مع دييجو فورلان مهاجم أوروجواي، ويسلي شنايدر لاعب وسط هولندا وديفيد فيا مهاجم المنتخب الإسباني، لكن مولر حصد جائزة الهداف بفضل تقديم 3 تمريرات حاسمة.

خرجت ألمانيا من نصف نهائي البطولة بالخسارة أمام إسبانيا بهدف، وحصدت المركز الثالث عقب الانتصار على أوروجواي بنتيجة (3-2).

ميروسلاف كلوزه هداف مونديال 2006

فاز الألماني ميروسلاف كلوزه بلقب الهداف برصيد 5 أهداف، وحققت ألمانيا المركز الثالث في هذه النسخة عقب الخسارة في نصف النهائي أمام إيطاليا بهدفين نظيفين ثم الانتصار في مباراة الميدالية البرونزية على البرتغال بنتيجة (3-1).

رونالدو الظاهرة هداف مونديال 2002

فاز النجم البرازيلي رونالدو بلقب الهداف برصيد 8 أهداف، ويعتبر رونالدو آخر لاعب يفوز بلقب الهداف وكأس العالم معاً في نفس النسخة، حيث تُوجت البرازيل باللقب عقب الانتصار على ألمانيا بهدفين سجلهما رونالدو نفسه.