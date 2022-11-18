غزة-الراي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 18.نوفمبر .2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
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18 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 05:57
غزة-الراي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 18.نوفمبر .2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
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