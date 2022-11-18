هنية يعلن تعليق النشاط الرياضي حدادا على ضحايا حريق جباليا

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن وقف النشاط الرياضي بكافة أشكاله حدادا على أرواح شهداء الحريق الذي أسفر مساء اليوم الخميس عن ارتقاء أكثر من ٢٠ شهيدا بينهم أطفال ونساء من عائلة أبو ريا في جباليا.

ونقل هنية تعازي الأسرة الرياضية وتضامنها في هذا المصاب الجلل، الذي أدمى قلوب الجميع.

وكان اتحاد كرة القدم أعلن كذلك مساء اليوم عن وقف الجولة ١١ من الدوري الممتاز والدرجة الأولى التي كانت مقررة أيام الجمعة والسبت والأحد وتأجيل المباريات لموعد لاحق.

كما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية الحداد العام والإضراب الشامل والدعوة للمشاركة الواسعة في تشييع جثامين الشهداء.