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أخبار » الرياضة و الملاعب

اجتماع هام لتحديد مصير الدوري في غزة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 06:06

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كشف المهندس محمد زكريا الأغا عضو اتحاد كرة القدم النقاب، عن عقد الاتحاد اجتماعاً مع الأندية يوم الإثنين القادم، وذلك بمقره غرب مدينة غزة، لاطلاعهم عل نتائج الاجتماع المركزي الأخير، وما وصلت إليه بخصوص صرف منحة الرئيس عباس، وسيُترك الأمر لهم لتحديد مصيرهم.

وأكد الأغا، صعوبة صرف منحة الرئيس محمود عباس لأندية غزة في الوقت الراهن، وأن الأمور ما زالت ضبابية وغامضة.

وقال الأغا، " أنه ربما يتغير الأمر بين ليلة وضحاها "، في إشارة لإمكانية صرف المنحة خلال الفترة القريبة القادمة، في حال تغيرت الأحوال وتحسن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وأشار الأغا، إلى أن الاتحاد جهة متابعة لصرف المنحة، وليس صاحب قرار، ومن يتولى جهة صرفها المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

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