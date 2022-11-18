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هل تطلق تويتر ميزة التشفير الشامل للرسائل المباشرة؟

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 07:38

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تعمل شركة تويتر على بعض التحديثات، لإنقاذ أزمة "التحقق" الأزرق، بالإضافة التشفير من طرف إلى طرف (E2EE) للرسائل المباشرة، حيث رصدت الباحثة فى شئون تويتر جان مانشون وونج أن تطبيق تويتر على أندرويد يتضمن رمزًا يشير إلى أن E2EE في طريقها إلى DMs. 

 فيما قام المالك الجديد للشركة إيلون ماسك، بالرد على تغريدة وونج برمز تعبيري يغمز - وهو مؤشر قوي على أن E2EE قيد التطوير بالفعل للرسائل المباشرة حسبما نقل موقع Engadget.
 
وأكد "ماسك" فى وقت سابق بعد فترة وجيزة من تقديم ماسك عرضًا رسميًا لشراء تويتر في أبريل الماضي، "يجب أن يكون لدى تويتر DMs تشفير من نهاية إلى نهائية مثل سيجنال، لذلك لا يمكن لأحد التجسس على رسائلك أو اختراقها". 
 
لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يبحث فيها تويتر في E2EE للرسائل المباشرة أيضًا، حيث اختبرت الشركة الرسائل المشفرة في عام 2018، لكن هذا الإصدار من الميزة لم ير النور مطلقًا.
 

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