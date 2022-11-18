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المعهد العالي للقضاء يختتم دورة الضبط القضائي في ضوء التشريع الفلسطيني

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 07:50

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غزة-الراي
اختتم المعهد العالي للقضاء الفلسطيني بالتعاون مع جهاز الشرطة العسكرية وهيئة القضاء العسكري، دورة الضبط القضائي في ضوء التشريع الفلسطيني والتي استهدفت مشاركين من مرتبات الشرطة العسكرية، وذلك بحضور المستشار د. حاتم أبو عيشة عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، عميد عمر أبو سنينة قائد جهاز الشرطة العسكرية، عقيد فضل الجديلي نائب رئيس هيئة القضاء العسكري.


وأوضح المستشار د. حاتم أبو عيشة أهمية الدورة في تنمية المهارات القانونية لمنتسبي الشرطة العسكرية، داعياً إلى تطبيق مخرجات الدورة واقعاً في الميدان، ومؤكداً حرص المعهد على تعزيز سبل التعاون مع جهاز الشرطة العسكرية، لتنفيذ البرامج التدريبية النوعية بما يسهم في تطوير العمل.


بدوره رحب عميد عمر أبو سنينة بالحضور، مثمناً جهود المعهد العالي للقضاء الفلسطيني في تنفيذ الدورة، بهدف الارتقاء بكوادر الشرطة العسكرية من الضباط والأفراد في الأقسام التخصصية، مبيناً أهمية التدريب والتطوير للقدرات والمهارات، لمواكبة العلوم القانونية والتطبيقية للعمل على تحقيق رسالة العدالة السامية.


وبيّن عقيد فضل الجديلي أهمية الدورة لمنتسبي الشرطة العسكرية، في رفع كفاءة أدائهم وتمكينهم من المهارات القانونية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن للشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة الناجزة.
 

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