مدرسة القاهرة تنظم إفطاراً صحياً للطالبات

غزة-الراي

نظمت مدرسة القاهرة الأساسية ب للبنات إفطاراً صحياً لطالبات المدرسة من الصف الأول الأساسي، وذلك في إطار الاهتمام بالصحة الجسدية للطالبات، ونشر المحبة والتعاون بينهم.



وحضر تنظيم الإفطار مديرة المدرسة أ.نجاح صنع الله، ومنسق النوعية المشرفة التربوية أ.رائدة مقبل.



ووجهت مديرة المدرسة أ.نجاح صنع الله، شكرها لكل من ساهم في انجاح مبادرة الافطار الصحي، وأضافت أ.نجاح أن هذا النشاط يندرج ضمن فعاليات مبادرة غذائي صحتي و دوائي، التي أطلقتها لجنة الصحة المدرسية في المدرسة.



وتهدف المبادرة إلى تعزيز تناول الوجبات الصحية والمفيدة لدى طالبات المدرسة وجعلها جزءاً لا يتجزأ من سلوكياتهم الغذائية.

