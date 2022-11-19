وصول رونالدو ورفاقه لقطر استعدادا للمونديال

وصل المنتخب البرتغالى بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، إلى الدوحة مساء اليوم الجمعة، استعدادا للمشاركة في نهائيات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، والتى تستضيفها قطر بداية من 20 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 18 ديسمبر.

وينافس منتخب البرتغال ينافس في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، مع غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

ويعول سانتوس مدرب البرتغال، على عدد من العناصر البارزة لقيادة برازيل أوروبا إلى أبعد نقطة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، على رأسهم كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز وبيرناردو سيلفا ورافائيل لياو وجواو كانسيلو وروبن دياز.

كان أفضل إنجاز لمنتخب البرتغال في بطولة كأس العالم، الحصول على المركز الثالث في نسخة 1966، لكن يبحث عن كتابة التاريخ وتحقيق المجد بالحصول على لقب مونديال قطر.

وتتلخص إنجازات المنتخب البرتغالى على المستوى الدولي، في الحصول على لقب يورو 2016، وبطولة دوري الأمم الأوروبية 2019 تحت قيادة المدرب المخضرم فرناندو سانتوس.