بلدية غزة تشرع بتمديد خطوط صرف صحي جديدة

غزة-الراي

شرعت بلدية غزة بتنفيذ مشروع تمديد خطوط صرف صحي في شوارع فرعية متفرقة من أحياء المدينة، بتكلفة بلغت المشروع الممول من البلدية وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبمساهمات مجتمعية، نحو (80) ألف دولار ، وذلك ضمن جهودها لتطوير البنية التحتية والحفاظ على البيئة والصحة العامة .



ويهدف المشروع إلى التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للسكان، والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الصرف الصحي والتخلص من الحفر الامتصاصية التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة والصحة العامة.



وتشمل أعمال تمديد خطوط الصرف الصحي في عدة شوارع فرعية أبرزها الشارع المقابل لمنتج البيدر في حي الشيخ عجلين، شوارع في منطقة النفق، شارع متفرع من شارع الكرامة شرقًا، مدخل نادي تشامبيونز ومناطق أخرى، بطول (1750) مترًا وبأقطار مختلفة ( 8) انش و(10) انش.