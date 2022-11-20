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أسعار المنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:17

غزة- الرأي

أسعار المنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة:

حن خضار
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إصدار كتاب "لسنا أرقاماً" للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

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