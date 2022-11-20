وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:17
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة:
إصدار كتاب "لسنا أرقاماً" للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال
08:20وزارة الأسرى: اعتقال الاحتلال لأطفال فلسطين جريمة منظمة
08:12إصابة خطيرة برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري ببيت لحم
08:14أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم
08:17أسعار المنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة
08:12كل ما تريد معرفته عن التهاب الفم
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