"خلة " يشيد بدور عائلة الوزير في الحفاظ وصيانة حمام السمرة

غزة-الرأي

أشاد وكيل وزارة السياحة والآثار د محمد خلة بالجهود الدائمة لعائلة الوزير ودورها في الحفاظ على حمام السمرة الأثري، مثمنا الإنجاز الكبير لصيانة وترميم الحمام حسب المواصفات العلمية للحفاظ الأثري المستدام.



وثمن د. خلة دور الشركاء من مؤسسة إيوان لحفاظهم على هذا المعلم الذي يمثل إرث تاريخي للشعب الفلسطيني، مبيناً أنه ليس حماماً للاستجمام وحسب ولكنه يعبر على عظم الحضارة الفلسطينية الإسلامية المتجذرة في عمق التاريخ ويثبت أحقية الفلسطينيين بأرضهم وعبق ذكرياتهم



وبين وكيل الوزارة ان حمام السمرة المملوكي يعد الحمام الأثري الوحيد في قطاع غزة ومازال يؤدي مهامه في النظافة العامة والاستجمام، وقد حضر مراسم التكريم مدير عام الآثار دجمال أبوريدة ، ومدير عام المهن السياحية د.زكريا الهور ومدير العلاقات العامة أطارق العف، ومدير الشؤون الإدارية أ.محمد النجار ومشرف قصر الباشا أ.حمودة الدهدار .



من جانبها، رحبت عائلة الوزير التي ترعى حمام السمرة بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام وزارة السياحة بالمعالم التاريخية والحضارية وتعزز آفاق التواصل بين المؤسسة الرسمية والمجتمعية المعنية بالحضارة الفلسطينية.



يشار إلى أن وزارة السياحة منحت مركز ايوان رخصة الترميم الأثري حسب المواصفات الدولية والعلمية للحفاظ وأشرفت على كافة مراحل التنفيذ والحماية.

