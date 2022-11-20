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"التعليم "تنفذ دورة في مجال "الذكاء العاطفي والاجتماعي"

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:29

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غزة-الراي 
نفّذ المعهد الوطني للإدارة والتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم العالي دورة تدريبية في مجال "الذكاء العاطفي والاجتماعي"، وذلك  ضمن الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢_٢٠٢٣ حيث استهدفت رؤساء الأقسام و الشعب في الوزارة والمديريات .


وشارك في اختتام الدورة أ. أشرف رياض حرزالله مدير عام المعهد الوطني للإدارة و التدريب، وأ. فاطمة الخالدي مدير دائرة التدريب الإداري والقيادي، وأ. نهى عوض الله رئيس قسم التدريب في المعهد.


بدوره، شكر أ. حرزالله د. ليندا سعيد حرب مدربة الدورة على جهودها والتغذية الراجعة أثناء التدريب والإثراء بمواقف حياتية، مؤكدا التزام المتدربين وتفاعلهم متمنياً منهم نقل التدريب لاحقاً لرؤساء الشعب و الإداريين في مديرياتهم.


يُذكر أن الدورة عُقدت عبر لقاءين بواقع ٨ ساعات تدريبية لعدد ٢٢ متدرباً ومتدربة وتضمنت محاور عديدة منها: مفهوم الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي، أنواعه، انعكاسه على تجويد العمل الإداري بما يُحسن الأداء الوظيفي للعاملين.


وفي الختام تم توزيع الشهادات التكريمية للمتدربين والمدربة.
 

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