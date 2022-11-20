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تعليم شرق غزة يفتتح بطولة كرة القدم "القدس لنا" للمرحلة الثانوية بنين

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:52

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غزة-الراي 
افتتحت مديرية والتربية والتعليم شرق غزة فعاليات بطولة القدس لنا للمرحلة الثانوية بنين ,التي تقام بنظام المجموعات على أرض نادي الزيتون المعشب.


وشارك في المباراة الافتتاحية التي جمعت بين مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنين ,ومدرسة شهداء الشجاعية الثانوية للبنين أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة ,د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية ,أ. أحمد أبو الكاس رئيس قسم الامتحانات ومسير قسم الأنشطة التربوية أ. محمد خير الله مشرف التربية الرياضية.


وأكد نور الدين أن المديرية تسعى للارتقاء بمستوى الطلبة في كافة الجوانب التعلمية والرياضية والثقافية ,مضيفاً أن بطولة القدم تضاف إلى سلسلة الأنشطة المميزة التي تقيمها المديرية.


وترحم نور الدين على شهداء آل أبو ريا , داعيا الله لهم الرحمة والسداد , متطرقاً إلى الإنجاز العربي لقطر في تنظيم نهائيات كاس العام 2022 والتنظيم المميز لذلك.
 

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