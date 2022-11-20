ورشة عمل تناقش الخطة الهيكلية للصرف الصحي في محافظة خانيونس

خانيونس- الرأي

غزة: نظمت سلطة المياه ورشة عمل حول الخطة الهيكلية للصرف الصحي في محافظة خانيونس، والتصميم التفصيلي لنظام الصرف في القرى الشرقية في المحافظة، والممول بدعم من وكالة التنمية النمساوية وبحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية ومقدمي الخدمات والمجتمع المحلي.

وافتتحت الورشة، أعمالها بالتأكيد على أهمية الدراسة التي تركزت على منطقة تشهد احتياجات مهمة لتطوير البنية التحتية للصرف الصحي، وأثر ذلك على حياة نحو أربعمائة ألف نسمة يقطنون فيها.

وتطرقت سلطة الميه إلى استراتيجياتها في حل الأزمة المائية في قطاع غزة، والتوجه إلى توفير مصادر بديلة وحماية الخزان الجوفي، وإنشاء مرافق صرف صحي متطورة وملائمة. حيث أن ذلك جاء في إطار التخطيط الاستراتيجي لتطوير منظومة الصرف الصحي، وتجاوز مخاطر التأخير في معالجة الوضع الراهن في المحافظة لربط مختلف المناطق بمحطة معالجة المياه العادمة في شرق خانيونس، وحل أزمة الحفر الامتصاصية.

كما تم التطرق خلال الورشة الى الجوانب التي تعرضت لها الخطة مجال الدراسة، والمناطق المستهدفة، واقتراح الحلول المنهجية الملائمة لتقديم خدمات صرف صحي متطورة تصل إلى مختلف أنحاء محافظة خانيونس.

وكذلك ناقش المشاركون عدداً من القضايا المتعلقة بالمشاريع التنموية التي تنفذها سلطة المياه للنهوض بقطاع المياه، وخاصة في مجالات معالجة الصرف الصحي، وتعزيز نطاق التغطية، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبديلة، وحماية البحر من التلوث بسبب ضخ المجاري.