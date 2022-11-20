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بلدية دير البلح تعقد لقاءً حول النزاهة والشفافية والمساءلة

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:19

ديرالبلح- الرأي

نظمت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات لقاءً حول النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل البلديات والهيئات المحلية بمشاركة 23 موظف وموظفة من مختلف التخصصات.

وأشار رئيس البلدية دياب الجرو إلى أهمية بناء قدرات الموظفين وتعزيزهم بما يمكنهم من القيام بواجباتهم بالشكل المطلوب، لافتاً لضرورة تحري الدقة بالعمل والقيام به بما يخدم الصالح العام.

وتم خلال اللقاء التعريف بمفهوم الحكومة وما تتضمن النزاهة، الإفصاح، الشفافية، العدالة والمساواة، المساءلة، الرقابة الداخلية والخارجية وأهميتها خلال القيام بالمهام الموكلة، حيث تم التأكيد على أن النزاهة والشفافية تعتبر أساس عمل المؤسسة للحفاظ على سلامة العمل.

كما تم مناقشة الخدمات التي تقدمها البلدية والحقوق والواجبات وعلاقتها بموضوع اللقاء.

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