الصحة تفتتح دبلومة الرعاية التلطيفية وعلاج الألم الأول في فلسطين

غزة-الراي

افتتح مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ـ مركز غزة للسرطان في المحافظات الجنوبية البرنامج التدريبي الأول من نوعه تحت عنوان "دبلومة الرعاية التلطيفية وعلاج الألم" وبتمويل كريم من الإغاثة الإسلامية ـ موريشيوس.

وأكد الدكتور خميس الإسى مدير البرنامج والمشرف عليه، أن هذا البرنامج جاء بعد صياغات مضنية وجهود كبيرة بذلت خلال الأعوام الماضية من التجهيز والتنقيح والإعداد، حيث تم عقد العديد من اللقاءات وورش العمل مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، توجت بإطلاق هذا البرنامج النوعي.

بدوره، بين د. د.صبحي سكيك أن هذا البرنامج سيكون له الأثر الكبير في تحسين خدمات مرضى الأورام في مركز غزة للسرطان، وأن كافة الجهود ستتكاتف من أجل هذه الفئة للتخفيف من الآلام والصعوبات التي تواجههم.

من جانبه، قال المهندس منيب أبو غزالة أن الإغاثة الإسلامية ستساهم بكل ما تستطيع لخدمة فئة المرضى وتوفر كافة الاحتياجات التي تحقق التطوير اللازم في الخدمات الصحية.

ويعتبر هذا البرنامج هو الأول من نوعه في محافظات الوطن، ويستهدف 25 متدرب ومتدربة من وزارة الصحة وتمتد فترة البرنامج لمدة عام كامل.

وكان الافتتاح بحضور عددا من الشخصيات الأجنبية والمحلية ضم كلا من المهندس منيب أبو غزالة مدير الإغاثة الإسلامية ـ مكتب فلسطين، والدكتور فضل نعيم عميد كلية الطب، وعبر الاتصال المرئي البرفيسورة Liz Grant مديرة أكاديمية الصحة العالمية في جامعة إدنبرة والدكتورة Mhoria leng المدير الطبي في Cairdeas IPCT والأستاذ الدكتور خميس الإسي استشاري تأهيل الأعصاب وطب الألم ورئيس قسم الرعاية التلطيفية ومدير المشروع والدكتور عبد الناصر صبح منسق القطاع الصحي في منظمة الصحة العالمية.